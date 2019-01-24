Тела двоих рабочих обнаружены на месте пожара в Балашихе

Балашиха, Московская область, , 22:26 — REGNUM На месте пожара в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе найдены тела двух погибших, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, погибли рабочие, осуществлявшие ремонт в одной из квартир.

Напомним, пожар произошёл вечером 24 января в жилом здании на улице Кольцевой в Балашихе.

На месте пожара очевидцы слышали несколько взрывов. Позднее в МЧС заявили, что хлопки, предположительно, происходили от лопнувших из-за высокой температуры стёкол.

Сообщалось, что дом был сдан в эксплуатацию около года назад и не был газифициирован. Многие жильцы дома ещё продолжают ремонт в квартирах.

К настоящему времени возгорание ликвидировано.

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