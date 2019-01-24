МЧС опровергло сообщения о взрыве в горящем доме в Балашихе

Балашиха, Московская область, , 21:59 — REGNUM Информация о взрыве в жилом многоэтажном доме в подмосковной Балашихе не подтверждается. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, на данный момент пожар ликвидирован. Площадь, охваченная огнём, составила около 30 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 35 человек и десять единиц техники.

Отмечается, что хлопки, которые слышали очевидцы на месте пожара, по предварительным данным, происходили от лопнувших из-за высокой температуры стёкол.

Сведений о пострадавших на текущий момент не поступало.

Напомним, пожар произошёл вечером 24 января в многоэтажном жилом здании в Балашихе, расположенном по адресу: улица Кольцевая, 20. Ранее сообщалось, что дом был сдан в эксплуатацию около года назад и пока не газифициирован. Многие жильцы ещё продолжают ремонт в своих квартирах.

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