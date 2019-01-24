Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе

Балашиха, Московская область, , 21:20 — REGNUM В подмосковной Балашихе в микрорайоне Янтарный прогремел взрыв в многоэтажном доме. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, взрыв прогремел на последнем этаже 10-этажного здания, частично обрушилась крыша. Были слышны два хлопка с интервалом в две-три минуты.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Известно, что данный дом был сдан в эксплуатацию около года назад. Некоторые жильцы все ещё продолжают ремонт в своих квартирах.

Информация уточняется. В МЧС отметили, что дом не газифицирован.