Четверг, 24 Января 2019 года
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Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе

Происшествия

Информация уточняется

Балашиха, Московская область, 24 января 2019, 21:20 — REGNUM  В подмосковной Балашихе в микрорайоне Янтарный прогремел взрыв в многоэтажном доме. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, взрыв прогремел на последнем этаже 10-этажного здания, частично обрушилась крыша. Были слышны два хлопка с интервалом в две-три минуты.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Известно, что данный дом был сдан в эксплуатацию около года назад. Некоторые жильцы все ещё продолжают ремонт в своих квартирах.

Информация уточняется. В МЧС отметили, что дом не газифицирован.

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