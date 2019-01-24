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На греческом Родосе произошло мощное землетрясение

Происшествия

Магнитуда землетрясения составила 5,3

Афины , 24 января 2019, 21:08 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в море вблизи греческого острова Родос, 24 января передает агентство Associated Press.

По сообщению Института геодинамики Афинского университета, землетрясение произошло в 14:30 по Гринвичу (17:30 мск) в 60 километрах к югу от Родоса.

О жертвах и разрушениях в результате землетрясения пока ничего не сообщается. Во вторник, 22 января, в том же районе произошло землетрясение меньшей силы.

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Землетрясения
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