Четверг, 24 Января 2019 года
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СКР возбудил уголовное дело после атаки на полицейских в Кабардино-Балкарии

Происшествия

Личности бандитов устанавливаются

Нальчик, 24 января 2019, 20:42 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Нападение бандитов на полицейских было совершено в Нальчике 24 января около 18:00. Получил ранения один из стражей порядка. Трое бандитов в результате отражения атаки убиты, один ранен, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

Нападение на экипаж ДПС было совершено на углу улиц Идарова и Суворова. В момент, когда сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль, к ним подошли четверо мужчин.

«Воспользовавшись тем, что внимание инспекторов было сосредоточено на проверке автомашины, они напали на них, используя в качестве оружия ножи. Сотрудниками полиции был открыт огонь по нападавшим, в результате чего трое из них были ликвидированы, а один ранен. Одному из сотрудников полиции причинены ножевые ранения», — говорится в сообщении СКР.

Ранее сообщалось, что при отражении нападения полицейские уничтожили двоих бандитов, двое других были ранены. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время устанавливаются личности нападавших. На месте происшествия работают следователи, обстоятельства совершения преступления выясняются.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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