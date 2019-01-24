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Пропавший самолет с футболистом Салой на борту перестали искать

Происшествия

Шансов выжить у находившихся на борту не было

Лондон, 24 января 2019, 20:36 — REGNUM  Полиция острова Гернси (коронное владение британской короны, Нормандские острова в проливе Ла-Манш) прекратила поиски пропавшего в районе пролива Ла-Манш самолета с футболистом клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Салой. Об этом сегодня, 24 января, сообщается на странице полиции Гернси в сети микроблогов Twitter.

В полиции Гернси заявили, что проанализировали всю доступную информацию и изучили то оборудование, которое находилось на борту самолета. На основании этой информации полиция приняла непростое решение о прекращении поисков пропавшего самолета, так как шансов выжить у находившихся на борту практически не было.

При этом правоохранители отметили, что, несмотря на завершение активной фазы поисков, власти острова все равно будут просить все суда и самолеты, находящиеся в том районе, по возможности искать следы воздушного судна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, легкий одномоторный самолет Piper Malibu летел из французского Нанта в Кардифф (Уэльс), однако в ночь на 22 января самолет пропал с экранов радаров. По предварительным данным, на его борту находились два человека, один из которых футболист Сала.

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Авиапроисшествия
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