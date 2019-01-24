Полицейский задержан в Кабардино-Балкарии за взятку в сумме 300 тыс. рублей

Нальчик, , 19:19 — REGNUM В Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела о взятке сотрудник полиции. Оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР за денежное вознаграждение был готов освободить от уголовной ответственности местного жителя, которого обвиняли в незаконном хранении наркотических средств.

Сумма, которую требовал злоумышленник, исчислялась 300 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе Следственного комитета по региону. При передаче части требуемой суммы в размере 210 тыс. рублей полицейский был задержан. Оперативные мероприятия были проведены 23 января на улице Осетинской в городе Нальчике.

В настоящее время следователи потребовали избрать для задержанного меру пресечения в виде ареста.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в Кабардино-Балкарии задержали за взятку начальника отдела наркоконтроля управления МВД по городу Нальчику. Полицейский обещал не возбуждать уголовное дело в отношении гражданина, у которого были найдены наркотики. Сумма взятки составляла 50 тыс. рублей.