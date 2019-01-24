Заключенные колонии в Мордовии вновь жалуются на рабский труд

Саранск, , 18:13 — REGNUM Заключенные или уже отбывшие срок в мордовской колонии №14 вновь жалуются на ненормированный труд, беспрецедентно низкую оплату труда и унижающее достоинство обращение.

Напомним, ранее уже поступали жалобы на условия содержания в этой исправительном учреждении. Тогда в результате проверки ФСИН России информация подтвердилась, руководитель колонии Юрий Куприянов был уволен, а материалы проверки планировалось направить в СКР.

Сейчас, согласно заявлению одной из женщин, заключенные работают сверхурочно, им угрожают избиением и запретом доступа к личным вещам. В магазине колонии продают просроченные продукты, а больных туберкулезом не изолируют от остальных заключенных. По словам другой заключенной, случаи травмирования осужденных замалчиваются, сообщает «Коммерсантъ».

По информации бывшей заключенной, заработная плата женщин за ненормированный труд в колонии — очень низкая, около 350−400 рублей в месяц.

По данным фактам правозащитная организация «Зона права» планирует обратиться в СКР с просьбой о проведении проверки и требованием признать женщин потерпевшими, если их сведения подтвердятся, заявил директор Сергей Петряков.

Отметим, в настоящее время временно исполняющим обязанности руководителя колонии №14 является Сергей Бодин. Управление ФСИН по Мордовии возглавляет Леонид Мустайкин. Он назначен на этот пост в августе 2017 года, до этого в течение двух лет возглавлял управление ФСИН по Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проверки условий содержания заключенных в ИК-14 в Мордовии было установлено, заключенные занимались пошивом одежды с семи утра до часу ночи. Причиной столь длинного рабочего дня были «левые» заказы для коммерческих компаний.

Примечательно, что проверка колонии проводилась скрыто. Работники центрального аппарата ФСИН пришли в колонию с предписанием о проведении проверки. Пока они находились у начальника колонии, сотрудники ИК-14 успели скрыть видеозаписи в центральном архиве колонии, на КПП и в дежурной части. Но проверяющим удалось изъять записи с видеорегистраторов сотрудников колонии. С помощью этих записей и было подтверждено, что заключенные женщины работали по 18 часов в сутки.

Сообщалось, что решается вопрос о возбуждении в отношении Куприянова уголовного дела.

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