Сотрудник компании Yota погиб под колёсами поезда в Подмосковье

Немчиновка, Московская область, , 17:59 — REGNUM Молодой человек погиб под колёсами поезда в Одинцовском районе Московской области. Об этом 24 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Трагический инцидент произошёл накануне около 19:35 возле станции «Немчиновка» Белорусского направления Московской железной дороги.

«Переходя железнодорожные пути в неположенном месте, молодой человек не услышал звук приближающегося поезда, так как в это время находился в наушниках. В результате столкновения с неустановленным электропоездом получил повреждения несовместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Как установлено, погибший был сотрудником компании Yota и возвращался домой с курсов повышения квалификации.

По данному факту Следственным комитетом в настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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