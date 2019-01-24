В аэропорту Сургута рассказали о поведении угонщика самолёта перед вылетом

Сургут, Югра, , 18:23 — REGNUM Угонщику самолёта, следовавшего рейсом Сургут — Москва, назначена психиатрическая экспертиза. Как уверяют в аэропорту Сургута, во время посадки он вёл себя тихо, не был пьян или под наркотиками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, по предварительным данным Уральского следственного управления на транспорте СКР, 22 января 2019 года на рейсе «Сургут-Москва» во время полёта 41-летний пассажир, угрожая тем, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

Воздушное судно было вынуждено сделать посадку в Ханты-Мансийске, якобы на дозаправку.

«Госпитализация не понадобилась никому. Состояние всех пассажиров удовлетворительное, из 67 пассажиров 15 человек получили специализированную помощь — консультацию психологов и успокоительные средства. Известно также, что самому младшему пассажиру рейса «SU 1515» — 6 месяцев», — сообщил заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов.

Большая часть пассажиров отправилась дополнительным бортом в Москву вечером 22 января. Шестеро авиапассажиров улетели в столицу России утром 23 января, ещё двое решили вернуться в Сургут.

Угонщик задержан. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»). Угонщик заключён под стражу на два месяца.

На пресс-конференции первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма уверил, что угонщик до посадки в самолёт вёл себя адекватно, признаков алкогольного или наркотического опьянения не проявлял. Оружия при нём при досмотре обнаружено не было. Житель югорского посёлка Уват спокойно купил билет. Он не пользовался буфетом, а во время досмотра даже снялбоинки, хотя этого не требовалось. Словом, поводов для каких-либо подозрений в его адрес не было.

Как утверждают местные СМИ, на судебном заседании по избранию меры пресечения угонщик заявил, что причастен к терактам 11 сентября 2001 года в США.

«По результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Ш. наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Вместе с тем, учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

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