СКР: Педофил проник в ульяновскую школу и надругался над мальчиком

Ульяновск, , 17:44 — REGNUM В Ульяновской области задержан 37-летний мужчина, которого подозревают в надругательстве над девятилетним мальчиком. Ранее он был судим за тяжкие преступления, в том числе на сексуальной почве, сообщает региональное следственное управление СКР.

Инцидент произошёл вечером 22 января 2019 года.

«Подозреваемый в помещении школы Железнодорожного района Ульяновска совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика, после чего с места преступления скрылся», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным ведомства, в 2012 году злоумышленник судим за ряд тяжких преступлений, в том числе против половой неприкосновенности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ведомство также просит жителей региона, располагающих сведениями о совершенных при аналогичных обстоятельствах преступления, сообщить об этом в следственное управление.

Между тем, по данным местных СМИ, директор школы, где произошло ЧП, отстранена от должности. По неофициальным данным, мужчина проник в школу, сообщив вахтёру, что пришел за сыном, занимавшимся в школьном кружке.

Отметим, в прошлом году в Димитровграде задержали педофила, напавшего на 12-летнюю девочку. Отмечалось, что мужчина без определённого места жительства избил и пытался изнасиловать школьницу.