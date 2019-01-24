Четверг, 24 Января 2019 года
17:28:05 МСК

Житель Ингушетии заработал 24 млн рублей на нерастаможенном сахаре

Происшествия

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

Магас, 24 января 2019, 17:27 — REGNUM  В Ингушетии выявлено преступление в сфере таможенного оформления на крупную сумму. Местный житель не заплатил государству таможенные платежи на сумму 24 млн рублей. Заведующий таможенным складом ООО «Сатурн-1» стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Незаконное деяние было совершено летом 2016 года. Завскладом продал более тонны сахара, ввезенного из Грузии. Стоимость сахара составляла 477 тысяч долларов США. Сумма подлежащих к уплате таможенных платежей должна была составить 24 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении предпринимателя направлено в Магасский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу. Владельцу склада грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: Троих жителей Дагестана разыскивают по делу о махинациях на 119 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, на днях объявлены в международный розыск трое жителей Дагестана. Их обвиняют в участии в преступном сообществе, созданном для уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 119 млн рублей. Всего по делу проходят 14 человек, в том числе руководители Махачкалинского таможенного поста и сотрудники ГИБДД Дагестана.

В период с 2012 по 2014 год они ввезли в Россию 90 дорогостоящих иномарок, после чего поставили их на государственный учет без уплаты таможенных платежей и продали.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Таможенное оформление
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить