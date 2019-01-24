Житель Ингушетии заработал 24 млн рублей на нерастаможенном сахаре

Магас, , 17:27 — REGNUM В Ингушетии выявлено преступление в сфере таможенного оформления на крупную сумму. Местный житель не заплатил государству таможенные платежи на сумму 24 млн рублей. Заведующий таможенным складом ООО «Сатурн-1» стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Незаконное деяние было совершено летом 2016 года. Завскладом продал более тонны сахара, ввезенного из Грузии. Стоимость сахара составляла 477 тысяч долларов США. Сумма подлежащих к уплате таможенных платежей должна была составить 24 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении предпринимателя направлено в Магасский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу. Владельцу склада грозит до пяти лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях объявлены в международный розыск трое жителей Дагестана. Их обвиняют в участии в преступном сообществе, созданном для уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 119 млн рублей. Всего по делу проходят 14 человек, в том числе руководители Махачкалинского таможенного поста и сотрудники ГИБДД Дагестана.

В период с 2012 по 2014 год они ввезли в Россию 90 дорогостоящих иномарок, после чего поставили их на государственный учет без уплаты таможенных платежей и продали.