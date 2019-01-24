Бывший сотрудник колонии в Чувашии «зарабатывал» на мобильниках

Чебоксары, , 17:09 — REGNUM В Чебоксарах бывший сотрудник исправительной колонии признан виновным в превышении полномочий. Следствие установило, что он передал за вознаграждение мобильные телефоны двум заключённым, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Фигурантом уголовного дела стал бывший сотрудник чебоксарской исправительной колонии №1. Согласно материалам дела, в марте и июне 2018 года он предложил двоим осужденным за 25 тысяч и 11 тысяч рублей соответственно передать им мобильные телефоны, пользоваться которыми заключенным в местах лишения свободы запрещено.

«Заключённые согласились, перечислив средства на банковскую карту знакомой обвиняемого, не осведомленной о преступных намерениях», — сказал Олег Дмитриев.

Мобильные телефоны изъяты. Злоумышленник вину признал, ходатайствовав о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Он признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Кроме того, он на два года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году СУ СКР по Чувашии завело более 200 уголовных дел о коррупции (в 2017 году — 140). Из них 110 дел по факту получения или дачи взятки. Свыше 30 дел возбуждено по фактам присвоения или растраты с использованием служебного положения, 19 уголовных дел касались совершения служебного подлога, 16 дел — в связи с мошенничеством с использованием служебного положения, 15 дел — по факту злоупотребления или превышения должностных полномочий.

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