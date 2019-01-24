Оставшиеся без жилья в Юрьеве-Польском ждут встречи со своим губернатором

Юрьев-Польский, Владимирская область, , 15:44 — REGNUM Жители сгоревшего дома в городе Юрьев-Польский Владимирской области, в том числе дети, пенсионеры и ветераны-афганцы — всего более 20 человек — остались без жилья и намереваются добиваться встречи с главой региона Владимиром Сипягиным, чтобы просить его о помощи, передает ТК РЕН.ТВ.

По словам жителей сгоревшего дома, местные власти обещают компенсацию, однако ее максимальный размер составит до 50 тыс. рублей, что не позволит погорельцам приобрести новое жилье.

Других вариантов помощи, например, переселения в новое жилье, администрация района им не предложила, а все попытки записаться на прием непосредственно к губернатору Владимирской области одного из жителей сгоревшего дома Владимира Ботина пока оказались тщетными. На место пожара губернатор также не приезжал, рассказывают пострадавшие.

Жители сгоревшего дома по-прежнему намерены добиваться личной встречи с Владимиром Сипягиным.