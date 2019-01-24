В Томской области срубленное дерево убило «чёрного лесоруба»

Томск, , 15:37 — REGNUM В Томской области задержана группа «чёрных лесорубов». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном департаменте лесного хозяйства. Во время задержания погиб один мужчина. На автомобиль, в котором он находился, упало срубленное дерево.

Лесничие и полицейские задержали группу «чёрных лесорубов» на территории Окунеевского участкового лесничества в Зырянском районе. По оценке специалистов, они вырубили 18,6 кубометра берёзы. Ущерб составил 118 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

На месте у подозреваемых изъяли автомобиль КамАЗ с прицепом, трактор «Беларус», две бензопилы и незаконно заготовленную древесину. Браконьеров доставили в отдел полиции.

Напомним, в августе 2018 года в департаменте сообщили о том, что в Томской области активно снижается число незаконных рубок и ущерб от них. По итогам первого полугодия прошлого года ущерб от незаконных рубок составил 26,1 млн рублей, что на 10,5 млн меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Объём незаконных рубок — 3,6 тыс м3 (на 1,8 тыс. м3 меньше).