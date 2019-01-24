Четверг, 24 Января 2019 года
15:27:32 МСК

В Хабаровске в десятках зданий искали взрывные устройствах

Происшествия

Злоумышленники «заминировали» школы и больницы

Хабаровск, 24 января 2019, 15:27 — REGNUM  Более 40 социальных объектов, включая школы и мэрию, эвакуировали в Хабаровске из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили журналистам в городской мэрии.

В анонимных сообщениях о якобы заложенных бомбах были указаны места массового пребывания людей. Среди них городская администрация, Роспотребнадзор, девять школ и четыре торговых комплекса, а также ряд медицинских учреждений.

Взрывных устройств обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщения о возможных взрывах поступали в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Читайте также: Волна телефонного терроризма докатилась и до Сахалина

А также: Во Владивостоке эвакуировали ряд школ и ТЦ из-за сообщений о минировании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить