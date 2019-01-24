В Хабаровске в десятках зданий искали взрывные устройствах

Хабаровск, , 15:27 — REGNUM Более 40 социальных объектов, включая школы и мэрию, эвакуировали в Хабаровске из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили журналистам в городской мэрии.

В анонимных сообщениях о якобы заложенных бомбах были указаны места массового пребывания людей. Среди них городская администрация, Роспотребнадзор, девять школ и четыре торговых комплекса, а также ряд медицинских учреждений.

Взрывных устройств обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщения о возможных взрывах поступали в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

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