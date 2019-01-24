Девятилетняя девочка умерла в больнице в Челябинской области

Копейск, Челябинская область, , 15:26 — REGNUM В Челябинской области в одном из медицинских учреждений скончался маленький пациент. С заявлением о смерти дочери в следственные органы обратились родители девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР 24 января.

Читайте также: СКР выясняет причины смерти младенца в челябинской больнице

Трагедия разыгралась в городе Копейске 2 января 2019 года.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в ведомстве.

Причины смерти ребёнка установит судебно-медицинская экспертиза. Дознавателям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников и принято процессуальное решение.

Ранее по теме: На Южном Урале выясняют обстоятельства смерти ребёнка в больнице

По словам родителей, с октября 2018 года дочь лечили от ротавирусной инфекции, потом от гастрита, а умерла она от опухоли и отёка мозга, сообщает портала 74.ru. Также проверку по факту смерти ребёнка начал региональный Минздрав

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна трагедия произошла в Копейске 20 декабря. Мальчика доставили в больницу несколькими днями ранее и стали лечить от кишечной инфекции. Впоследствии пятилетний ребёнок умер от отёка мозга и менингита.