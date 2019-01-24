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Школьники с симптомами отравления попали в больницу в Черновицкой области

Происшествия

Их состояние оценивается как лёгкое

Дихтинец, Украина, 24 января 2019, 15:22 — REGNUM  Ученики среднеобразовательной школы села Дихтинец Черновицкой области попали в больницу с симптомами отравления слезоточивым газом, сообщило 23 января местное издание «Молодой буковинец».

Отравилось 16 детей, всего в школе находилось 313 учеников, 30 учителей и 12 человек из обслуживающего персонала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь учеников одной из школ Киевской области отравились неустановленным способом во время поездки на школьном автобусе.

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Отравления химическими веществами
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