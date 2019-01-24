На Украине восемь школьников попали в больницу после поездки в автобусе

Барышевка, Украина, , 15:02 — REGNUM Восемь школьников попали в больницу населённого пункта Барышевка с симптомами отравления после поездки в автобусе, заявили в пресс-службе нацполиции Киевской области, сообщил 24 января официальный сайт ведомства.

«Автобус привез детей из окрестных сел в школу села Морозовка. Школьники по пути слышали запах горелой пластмассы, а впоследствии дети с симптомами отравления были доставлены в районную больницу», — сказано в сообщении.

Двое из восьми детей находятся в реанимации, правоохранители ищут автобус и перевозчика, ответственного за техническое состояние транспортного средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января двенадцать учеников одной из гимназий Винницкой области были госпитализированы с симптомами отравления. Проверка выявила грубейшие нарушения гигиены в школьной столовой.

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