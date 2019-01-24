Новгородские следователи установят обстоятельства ДТП со школьным автобусом

Великий Новгород, , 14:44 — REGNUM В Новгородской области следственные органы Следственного комитета России начали проверку по факту ДТП со школьным автобусом, которое произошло сегодня, 24 января, в Маловишерском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе доследственной проверки следователи оценят услугу по перевозке детей с точки зрения соответствия требованиям безопасности. Устанавливаются очевидцы аварии, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за организацию перевозки детей», — сообщили в региональном следственном управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьный автобус «ПАЗ», следовавший из села Бурга в Малую Вишеру опрокинулся в кювет сегодня, 24 января, в 7:55 на 55 км автодороги Спасская Полисть — Малая Вишера. По предварительным данным, автобус наехал на бревно, которое валялось на проезжей части. Автобусом управлял 60-летний водитель с 40-летним стажем вождения. Все пассажиры — семь детей и двое сопровождающих — были пристёгнуты ремнями безопасности. Одна из школьниц в результате ДТП пожаловалась на боли в спине — её доставили в районную больницу.

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