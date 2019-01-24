Боевик ВСУ ранен во время «соревнований» по метанию гранаты — разведка ЛНР

Луганск, , 14:38 — REGNUM Боевики 10 отдельного мотопехотного батальона 59 бригады ВСУ под воздействие горячительных напитков устроили «состязания» по метанию гранаты, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 24 января на брифинге.

«В ходе, так называемых «соревнований», из-за пренебрежения элементарными требованиями техники безопасности, один из военнослужащих получил осколочные ранения», — рассказал Марочко.

Он отметил, что командир бригады Шведюк попытался обвинить в произошедшем бойцов Народной милиции ЛНР.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге заявил, что группа иностранных наёмников начала стрелять в воздух из автоматического огнестрельного оружия возле одного из баров города Счастье, подконтрольного ВСУ.

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