В Москве осудили планировавших теракты боевиков ИГ*

Москва, , 14:34 — REGNUM Московский окружной военный суд признал виновными выходцев из среднеазиатских стран, являющихся членами международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в подготовке к терактам, сообщили 24 января в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Шесть террористов осуждены на срок от 14 до 18 лет, остальные — к 6 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что террористами, один из которых прибыл из Сирии, планировалось совершение терактов, а также массовых убийств граждан в людных местах. Боевики были одновременно задержаны спецслужбами в ноябре 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ пресекли на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи деятельность законспирированной ячейки, которая собирала деньги для террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: На юге России пресекли деятельность сборщиков денег для террористов