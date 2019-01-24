Из Резервного фонда выделят 500 млн на расселение дома в Магнитогорске

Москва, , 14:19 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить 500 млн рублей на расселение многоквартирного дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв. Он заявил об этом 24 января на заседании правительства России.

По словам Медведева, «задача — помочь людям снова наладить жизнь».

Правительство России уже выделило 147 млн рублей для расселения жителей 7 и 8 подъездов дома. На полное расселение, по оценке Челябинской области, потребуется около 900 млн рублей.

«Имеется в виду, что остальные расходы возьмёт на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области», — сказал Медведев.

Он поручил выделить эти средства «в короткие сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в жилом доме в городе Магнитогорске Челябинской области произошёл 31 декабря 2018 года.

На заседании правительства России также обсуждалось проведение Универсиады в Красноярске и законопроект, меняющий содержание лицензий на пользование недрами в РФ.