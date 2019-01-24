В Самаре энергетики завершили ремонт теплотрассы после крупной аварии

Самара, , 14:07 — REGNUM В Самаре завершились работы по ликвидации крупной коммунальной аварии. Она стала уже второй за последние два дня, 24 января передает Общественное телевидение России.

Во вторник, 22 января, на пересечении улиц Ташкентская и Стара-Загора прорвало магистральную трубу, диаметром в метр. Оказалась, её не меняли почти 40 лет, и она почти полностью проржавела. Кипяток залил несколько улиц. Ожоги получили 15 человек.

Восстановить трубопровод удалось накануне днем, но когда систему начали заполнять водой, произошел повторный прорыв — почти в том же месте. В итоге, тепло в дома более 60 тысяч жителей Самары так и не вернулось.

«Администрациями районов организован поквартирный обход по выяснению температурного режима в квартирах, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. — Произведена закупка обогревателей и в настоящий момент десять человек обратились о предоставлении обогревателей в квартиры».

В городе сейчас действует режим ЧС. Открыты пункты временного размещения, людей готовы принять и в местных санаториях. Сейчас, когда прорыв устранен, систему заполняют водой. Планируется, что отопление вернется в дома жителей после обеда.

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