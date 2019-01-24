Подросток обстрелял пассажирский автобус в центре Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, , 13:57 — REGNUM В Нижнем Новгороде по подозрению в обстреле пассажирского автобуса из пневматического пистолета задержан 17-летний молодой человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве отметили, что с середины января поступало несколько сообщений об обстреле автобуса на улице Большой Покровской. В результате стрельбы никто не пострадал.

По версии следствия, юноша из хулиганских побуждений производил выстрелы из пневматики, повредив остекление автобуса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В МВД почеркнули, что санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью прошлого года в Сормовском районе неизвестные обстреляли маршрутное такси №95. Тогда тоже никто, к счастью, не пострадал.

Уголовное дело было возбуждено по аналогичной статье. Расследование продолжается.