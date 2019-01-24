В Щёлково из-за трещины в полу закрыли торговый центр

Щёлково, Московская область, , 13:43 — REGNUM Работа гипермаркета «Глобус» в подмосковном Щёлково приостановлена после обнаружения в полу здания 60-метровой трещины. Об этом сообщает 24 января пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что повреждение пола торгового центра площадью 12 тыс. кв. м обнаружили ночью охранники.

«Функционирование объекта приостановлено на время проведения проверки, персонал покинул здание», — цитирует РБК слова представителя ведомства.

В группе «Типичное Щёлково» в социальной сети «ВКонтакте» опубликованы фотографии трещины, ширина которой, судя по фото, достигает нескольких сантиметров.