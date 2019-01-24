Четверг, 24 Января 2019 года
14:14:08 МСК

В Щёлково из-за трещины в полу закрыли торговый центр

Происшествия

Повреждение пола торгового центра обнаружили ночью охранники

Щёлково, Московская область, 24 января 2019, 13:43 — REGNUM  Работа гипермаркета «Глобус» в подмосковном Щёлково приостановлена после обнаружения в полу здания 60-метровой трещины. Об этом сообщает 24 января пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что повреждение пола торгового центра площадью 12 тыс. кв. м обнаружили ночью охранники.

«Функционирование объекта приостановлено на время проведения проверки, персонал покинул здание», — цитирует РБК слова представителя ведомства.

В группе «Типичное Щёлково» в социальной сети «ВКонтакте» опубликованы фотографии трещины, ширина которой, судя по фото, достигает нескольких сантиметров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить