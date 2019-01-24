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«Избавляются от грызунов»: в мэрии Нефтеюганска продолжаются обыски

Происшествия

Власти ХМАО заявили о готовности содействия правоохранительным органам

Нефтеюганск, Югра, 24 января 2019, 13:40 — REGNUM  В правительстве Югры следят за развитием ситуации, сложившейся в Нефтеюганске. Со стороны властей ХМАО будет оказано необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что главу Нефтеюганска Сергея Дегтярёва подозревают в превышении должностных полномочий. Сейчас появилась информация от инсайдеров о некой взятке. Здание администрации города закрыто. Там проводят обыски сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Как передаёт ТВ «Югра», есть информация, что сотрудников мэрии не выпускают из здания, у них изъяты сотовые телефоны. На дверях администрации Нефтеюганска появились объявления о дератизации в здании мэрии, то есть якобы там избавляются от грызунов.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в мэрии Нефтеюганска идут обыски

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