Охранник ижевского гипермаркета пытался похитить 6,5 млн рублей

Ижевск, , 13:38 — REGNUM В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего инспектора отдела безопасности гипермаркета, подозреваемого в попытке грабежа, по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж»). Об этом заявил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительной версии, охранник в парике и медицинской маске вошел в служебное помещение магазина и отобрал у сотрудницы сейф-пакет, в котором находилось 6,5 млн рублей, подготовленных для инкассации.

Женщина закричала, и ее услышали сотрудники частного охранного предприятия. Они смогли отобрать «добычу» у похитителя, однако злоумышленник скрылся.

Спустя несколько часов похититель был задержан. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад в Челябинской области сотрудникам охраны и консультантам строительного гипермаркета удалось похитить товары на общую сумму 75,2 млн рублей.

Консультанты снимали со стеллажей товары, скрывали их под одеждой и выносили в помещение поста охраны к соучастнику, либо за пределы касс в шкафчики камеры хранения. Охранник по окончании рабочего дня забирал похищенный товар и выносил из магазина.