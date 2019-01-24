В Керченском проливе не могут найти утонувших моряков со сгоревших танкеров

Симферополь, , 13:02 — REGNUM Утром 24 января, после ночного перерыва, спасатели возобновили поиск пропавших моряков танкеров «Маэстро» и «Канди». Дрейф судов пока не возобновился. Об этом ИА REGNUM 24 января сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Спасательная операция продолжилась в девять утра. Вскоре к поискам присоединится вертолёт МЧС. Что касается дрейфа судов к побережью Крыма, со вчерашнего вечера он не продолжался. Пока ситуация прежняя», — отметили в ведомстве.

В Росморречфлоте также отметили, что суда продолжают гореть.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв, а затем пожар произошёл во время перевалки топлива с одного судна на другое в понедельник, 21 января, за пределами территориальных вод РФ, в 15 милях южнее мыса Такиль. На судоходстве в Керченском проливе происшествие не отразилось. По данным экспертов, суда производили нелегальную перевалку топлива в обход законодательства России. По факту произошедшего российскими следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Следственный комитет России проинформировал консулов Турции и Индии о ходе следствия.

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