Четверг, 24 Января 2019 года
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Израильские военные обстреляны у сирийской границы

Происшествия

Они также ответили огнем

Иерусалим, 24 января 2019, 12:34 — REGNUM  Перестрелка с участием израильских военных произошла в ночь на 24 января близ границы с Сирией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Отмечается, что ночью израильские солдаты, действовавшие в анклаве у сирийского пограничного заграждения, попали под огонь. Военные в ответ также произвели выстрелы.

Данных о пострадавших со стороны Израиля не поступало. Кто вел огонь с сирийской стороны — не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по объектам военной инфраструктуры Сирии. Под огонь попали иранские военные объекты на сирийской территории, а также объекты ПВО Сирии. Сирийские власти заявили очередной протест в отношении действий Израиля в ООН и пригрозили нанести удар по международному аэропорту Тель-Авива.

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Война в Сирии
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