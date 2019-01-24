В Афганистане убит военнослужащий армии США

Кабул, , 16:44 — REGNUM Командование миссией НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» опубликовало официальное заявление, согласно которому в Афганистане был убит военнослужащий армии США.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, солдат сил США в Афганистане был убит в результате обстрела из легкого оружия со стороны боевиков.

Имя убитого не указано, так как в соответствии с политикой министерства обороны США имя погибшего военнослужащего может быть названо не ранее, чем через 24 часа после уведомления его ближайших родственников.

Это уже второй убитый солдат сил США в Афганистане за последнюю неделю. На прошлой неделе в госпитале в Германии скончался сержант Кэмерон Мэддок, получивший тяжелые раны в ходе операции в афганской провинции Багдис (столица провинции — г. Калайи-Нау).