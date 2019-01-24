Пропавший над Ла-Маншем футболист успел написать близким

Лондон, , 12:30 — REGNUM Эксперты назвали еще одну версию исчезновения над Ла-Маншем легкомоторного самолета с футболистом «Кардифф Сити» Эмилиано Салой, пишет The Sun.

Отмечается, что воздушное судно могло упасть в море в результате обледенения крыльев и фюзеляжа. Сообщается, что футболист, вылетевший из французского Нанта в Кардифф, перед исчезновением самолета писал сообщения близким, что воздушное судно «трясется и разваливается». По мнению экспертов, эти слова — верный признак того, что машина подверглась обледенению.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что в проливе Ла-Манш, недалеко от места пропажи самолета с нападающим клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Салой, спасатели обнаружили обломки.

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