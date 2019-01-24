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Мурманский экотехнопарк продал первую партию переработанных отходов

Происшествия

4 тонны жестяных банок удалось продать в первый месяц работы предприятия

Мурманск, 24 января 2019, 12:23 — REGNUM  В первый месяц работы мурманскому экотехнопарку удалось продать 4 тонны выделенных фракций. Об этом на пресс-конференции сообщил глава мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первая партия отходов — это жестяные банки. Однако в экотехнопарке, как отметил Петров, есть все виды вторсырья.

«Проблема, что в Мурманске нет производств, которым можно продать весь этот продукт. Ближайшие находятся в Ленинградской и Вологодской области», — отметил Андрей Петров, добавив, что от объемов продажи вторсырья зависит и величина тарифа.

Отсутствие мест сбыта в регионе частично может быть решено за счет самого экотехнопарка — к лету здесь планируют запустить производство из пластика.

Напомним, в Кольском районе Мурманской области построен Экотехнопарк включающий в себя Мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 180 тыс. тонн в год и полигон ТКО мощностью не менее 250 тыс. тонн в год. Концессионным соглашением так же предусмотрено создание трех мусороперегрузочных станций (МПС) в Североморске, Александровске и Заполярном.

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