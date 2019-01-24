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На польско-украинской границе обнаружили угнанный электромобиль «Тесла»

Происшествия

Водитель заявил, что не знал об угоне электромобиля

Дорогуск, Польша, 24 января 2019, 12:25 — REGNUM  Сотрудники польской погранслужбы задержали на польско-украинской границе в районе Дорогуска водителя электромобиля «Тесла», сообщило 24 января Польское радио.

Автомобиль стоимостью около 82 тыс. евро был угнан в Швеции. Через границу его вёз 42-летний гражданин Украины.

По словам пограничников, водитель утверждает, будто не знал, что автомобиль украден.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января на том же пограничном пропуске был задержан гражданин Украины который пытался переправить на территорию Польши противотанковое орудие.

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