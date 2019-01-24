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Следователи задержали начальника ОМВД подмосковного Чехова

Происшествия

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия

Чехов, Московская область, 24 января 2019, 12:00 — REGNUM  В Московской области следователи задержали начальника ОМВД РФ по городу Чехов, который подозревается в незаконном обороте оружия, сообщает 24 января пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, 24 января в рамках расследования уголовного дело по фактам получения взяток подчиненными начальника, у него дома был проведен обыск, в ходе которого следователи нашли пистолет ПМ со снаряженным магазином, при этом номерные обозначения на оружии были спилены.

В настоящее время полицейского допрашивает следователи, все обстоятельства произошедшего выясняются. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 января руководители полиции города Чехова были задержаны сотрудниками ФСБ и следственного комитета. По данным СМИ, их подозревают в организации преступного сообщества и покровительстве местным бизнесменам и авторитетам. Событие связано с расследованием уголовного дела в отношении бизнесмена, который якобы участвовал в незаконных сделках с недвижимостью.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбуждены дела против руководителей полиции подмосковного Чехова

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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