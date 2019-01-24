В пригороде Нью-Дэли рухнул строящийся дом: видео

Нью-Дели, , 11:53 — REGNUM В пригороде Нью-Дели городе Гургаон обрушился жилой четырёхэтажный дом. О произошедшем в полицию сообщил местный житель. Уточняется, что инцидент произошёл в пять часов утра по местному времени 24 января.

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На место происшествия прибыли спасательные команды, представители районной администрации, полиция, пожарные службы и представители национальной команды по ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает портал eenaduindia.com.

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Предположительно, под завалами могут находиться семь рабочих. Спасатели разбирают обломки бетона и железные решётки с места ЧП, пытаясь найти оказавшихся в ловушке людей.

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Уточняется, что инцидент произошёл, когда велись работы по установке фонаря для четвертого этажа здания. Собственник здания устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, подобное ЧП в Индии произошло в середине июля 2018 года. В Нью-Дели шестиэтажный жилой дом обрушился на недавно построенное четырехэтажное строение. В результате погибли по меньшей мере три человека.

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