В американском округе Джефферсон — восьмой суицид ребенка за учебный год

Луисвилл, США, , 11:58 — REGNUM Смерть десятилетнего мальчика, который убил себя из-за того, что его затравили в школе, стала восьмой с начала учебного года среди школ округа Джефферсон, что возле города Луисвилл (Кентукки), сообщает 24 января NBC.

Тренд уже вызывает страх, потому что за весь прошлый учебный год в этом округе среди школьников произошло три самоубийства.

Пятиклассник, вынужденный из-за врожденной болезни носить калоприемник, в минувшее воскресенье был найден своей матерью мертвым. Самоубийство было очевидным, попытки медиков спасти ребенка не дали результата.

«Мой сын отнял у себя жизнь из-за травли, которая, судя по всему, длилась около семи месяцев, — сказала журналистам Тами Чарльз. — У него всегда были мелкие неприятности с тех пор, как он пошел в школу, но никогда не было так плохо, как в этом году».

Мать сообщила, что она неоднократно жаловалась в школу своего сына на издевательства. Представители государственных школ округа Джефферсон подтвердили, что семья ранее выражала озабоченность по поводу издевательств — но, по их словам, считали, что проблема была решена.

«Мы видим, что несколько младших школьников — 10, 11, 12 лет — считают именно это способом решения любых проблем, с которыми они сталкиваются, — сказала Пэтти Кларк, которая управляет усилиями по предотвращению самоубийств в Отделе Кентукки по здравоохранению и семейным услугам. — Для нас очень тревожно думать, что это — то, куда мы идем».

Тем не менее, Кларк считает неочевидным, что у Луисвилла или округа Джефферсона есть проблема с детскими самоубийствами:

«Мы не находим связи, кроме как той, что все случаи происходили в одном школьном округе».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Центра по контролю и предупреждению заболеваний, число суицидов в США возросло на 30% с 1999 года.