Взрыв самогонного аппарата в Москве назван причиной хлопка в подъезде

Москва, , 11:51 — REGNUM Причиной хлопка в подъезде жилого дома в Москве мог стать взрыв самогонного аппарата, сообщает 24 января телеканал «Москва 24».

Инцидент произошёл утром 24 января на севере столицы по адресу: улица Костромская, 20. Пострадавших нет.

Известно, что хозяин во время происшествия спал. При этом дом, где случилось ЧП, не газифицирован, следовательно, взрыв бытового газа не может являться его причиной.

Кадры хлопка, во время которого в квартире были выбиты стёкла, попали на видео.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в России произошли сразу две крупные трагедии, связанные со взрывом бытового газа — в Магнитогорске 31 декабря 2018 года и в Шахтах 14 января 2019 года.

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