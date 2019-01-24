В Новгородской области школьный автобус опрокинулся из-за бревна на дороге

Малая Вишера, Новгородская область, , 11:46 — REGNUM В Маловишерском районе Новгородской области сегодня, 24 января, опрокинулся в кювет школьный автобус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла в 7:55 на 55 км автодороги Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи.

На школьном автобусе «ПАЗ-3 205 370» 2009 года выпуска 60-летний водитель вёз семь детей и двух взрослых из посёлка Бурга в Малую Вишеру — дети ехали в школу с сопровождающими. По данным ГИБДД, автобус наехал на бревно, которое валялось на проезжей части дорога, из-за чего автобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся на левый бок.

В результате ДТП пострадала одна из школьниц — девочка с жалобой на боль в спине доставлена в Маловишерскую ЦРБ.

Отмечается, что у мужчины за рулём автобуса водительский стаж — 40 лет, в момент происшествия все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности.

В школу все были доставлены на другом автобусе, который прислали взамен.

Все обстоятельства аварии в настоящий момент уточняются.