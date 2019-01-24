Четверг, 24 Января 2019 года
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В Самаре устранили повторную аварию на теплотрассе

Происшествия

Подключение потребителей начнется после 12:00 мск

Самара, 24 января 2019, 11:31 — REGNUM  В Самаре аварийные службы устранили повреждение на теплотрассе в Кировском районе города, из-за которого без отопления остались 388 домов, в которых проживают более 62 тыс. человек, сообщили 24 января в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, на месте аварии завершены сварочные работы, сейчас начинается заполнение системы теплоносителем. Подключение потребителей начнется после 12:00 мск.

Напомним, прорыв теплотрассы произошел днем 22 января на улице Стара Загора. Прорвало трубопровод диаметром 1 000 мм, в результате чего было нарушено теплоснабжение: без тепла остались свыше 470 жилых домов и 41 социально-значимый объект.

Вечером следующего дня работы были завершены, однако при заполнении системы теплоносителем рядом с местом ремонтных работ вновь произошел прорыв. В двух районах города был введен режим ЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: Прорвало трубопровод. В двух районах Самары введен режим ЧС

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Аварии на теплосетях
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