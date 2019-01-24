Ребенок погиб в ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:30 — REGNUM К гибели ребенка привело столкновение двух автомобилей в Ломоносовском районе Ленинградской области утром 24 января. Отметим, что этой зимой о погибших в ДТП детях в регионе сообщается еженедельно.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, дорожная авария случилась в 08:30 на 11-м километре автодороги Петродворец-Кейкино.

Женщина 1971 года рождения, управляя автомобилем Renault, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с внедорожником Mitsubishi Pajero, которым управлял мужчина 1984 года рождения.

Женщина-водитель получила травмы средней степени тяжести, а находившаяся с ней девочка 2006 года рождения скончалась в лечебном учреждении.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего, отметили в УГИБДД.