Вспышка кори в США стала одной из худших за многие годы

Портленд, США, , 11:23 — REGNUM Чиновники от здравоохранения в одном из округов недалеко от города Портленда, штат Орегон, объявили чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за вспышки кори, которая заразила 22 человека, сообщает NBC.

В прошлом году только в Нью-Йорке корью заболели 177 человек, всего по стране — 349, что сделало 2018 год вторым худшим годом по этому показателю, начиная с 2000 года. По информации Центра по контролю и профилактики заболеваний, вспышки спровоцированы путешественниками, которые привозят вирус из других стран.

Вспышки этой болезни в Нью-Йорке и штате Вашингтон начались прошлой осенью, но все еще продолжаются, так, представители округа Кларк, граничащего с Орегоном на юго-западе Вашингтона, сообщили о 22 случаях заболевания. Орегонским чиновникам пришлось предупредить болельщиков, которые присутствовали на игре Portland Trail Blazers в начале этого месяца о риске заразиться вирусом от пациента, который был на арене, уже будучи зараженным.

Практически никто из заболевших не был вакцинирован против кори. Люди, которые полностью вакцинированы против кори имеют очень небольшой риск заражения — вакцина обеспечивает более 95%, однако корь является одним из самых мощных вирусов, способным заразить 90% людей, которые вдохнут его.

По данным ВОЗ, движение против вакцин является одной из важнейших угроз здоровью человечества, причем результаты видны уже сейчас. Последствия того, что ВОЗ назвала «нерешительностью в отношении вакцин», уже значительны. Например, в последние годы во всём мире число случаев заболеваний корью возросло на 30%, несмотря на наличие эффективной вакцины, способной ее предотвратить. ВОЗ отмечает, что в некоторых странах, которые близки к ликвидации этого заболевания, наблюдается его возобновление.

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