В Казахстане пресекли контрабанду авиационного оборудования за рубеж

Алма-Ата, Казахстан, , 11:24 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли канал незаконной поставки авиационного оборудования в страны Ближнего Востока, сообщает 24 января агентство «КазТАГ».

По версии следствия, преступная группа планировала вывезти из страны военное авиационное оборудование, которое устанавливается на военных воздушных судах вооруженных сил иностранных государств.

В КНБ отметили, что планируемая сумма сделки составила $122 тыс. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

Напомним, 9 января 2018 года пограничники Казахстана пресекли незаконный вывоз в Россию оружия и патронов. На пропускном пункте «Курмангазы авто» был задержан 25-летний гражданин Казахстан за провоз травматического пистолета и патронов к нему без разрешительных документов.

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