Четверг, 24 Января 2019 года
11:11:41 МСК

На Украине спасатели вызволили из «снежного плена» более 400 автомобилей

Происшествия

Значительно выросло число аварий

Киев, 24 января 2019, 11:11 — REGNUM  За минувшие сутки сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины помогли пассажирам 407 автомобилей, сказано 24 января на официальном сайте ведомства.

«За сутки подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 407 транспортных средств, в которых находилось 648 человек, в том числе по городу Киеву высвобожден 51 автомобиль, где находилось 62 человека», — сказано в сообщении.

В национальной полиции отметили, что из-за непогоды на улицах Киева за сутки произошло 235 дорожно-транспортных происшествий. Всего по Украине зафиксировано 851 ДТП.

Напомним, на значительной части Украины идёт сильный снег и мокрый дождь. В ГСЧС предупредили о «жёлтом» уровне опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на некоторых трассах Украины введены ограничения на движения большегрузного транспорта.

Читайте также: На Украине из-за непогоды ограничили движение на нескольких трассах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить