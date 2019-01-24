На Украине спасатели вызволили из «снежного плена» более 400 автомобилей

Киев, , 11:11 — REGNUM За минувшие сутки сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины помогли пассажирам 407 автомобилей, сказано 24 января на официальном сайте ведомства.

«За сутки подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 407 транспортных средств, в которых находилось 648 человек, в том числе по городу Киеву высвобожден 51 автомобиль, где находилось 62 человека», — сказано в сообщении.

В национальной полиции отметили, что из-за непогоды на улицах Киева за сутки произошло 235 дорожно-транспортных происшествий. Всего по Украине зафиксировано 851 ДТП.

Напомним, на значительной части Украины идёт сильный снег и мокрый дождь. В ГСЧС предупредили о «жёлтом» уровне опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на некоторых трассах Украины введены ограничения на движения большегрузного транспорта.

Читайте также: На Украине из-за непогоды ограничили движение на нескольких трассах