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В Уфе число госпитализированных с отравлением школьников возросло до 12

Происшествия

В медицинском учреждении также находится один взрослый

Уфа, 24 января 2019, 11:02 — REGNUM  В Уфе число госпитализированных в инфекционную больницу прибывших на олимпиаду школьников увеличилось до 12, также в медицинском учреждении находится один взрослый, сообщает 24 января пресс-служба управления гражданской защиты города.

«В лечебном учреждении находятся 13 человек, из них 12 детей и один взрослый», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 23 января в Уфе участникам регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии, которые проживают в гостинице «Амакс Турист», потребовалась медицинская помощь.

Трое были госпитализированы в клиническую больницу с предварительным диагнозом «кишечная инфекция». В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят проверку.

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