Четверг, 24 Января 2019 года
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В Танзании перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы

Происшествия

Причиной аварии стало превышение скорости

Кигома, Танзания, 24 января 2019, 10:34 — REGNUM  В Танзании попал в ДТП автобус компании Fikoshi, следовавший по маршруту Кигома — Мванза. Об этом сообщает газета Nipashe.

Водитель автобуса потерял контроль над управлением в районе области Мванза, автобус перевернулся. Авария произошла рано утром 24 января.

Командующий полицией по области Кигома Мартин Отьено сообщил, что причиной аварии стало превышение скорости.

На месте аварии 4 человека погибло на месте, среди них трое мужчин и одна женщина. Еще 42 человека с ранениями отправлены в больницу. Состояние пострадавших уточняется. Водитель также получил серьезные травмы, в их числе — перелом левой руки.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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