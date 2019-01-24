В Танзании перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы

Кигома, Танзания, , 10:34 — REGNUM В Танзании попал в ДТП автобус компании Fikoshi, следовавший по маршруту Кигома — Мванза. Об этом сообщает газета Nipashe.

Водитель автобуса потерял контроль над управлением в районе области Мванза, автобус перевернулся. Авария произошла рано утром 24 января.

Командующий полицией по области Кигома Мартин Отьено сообщил, что причиной аварии стало превышение скорости.

На месте аварии 4 человека погибло на месте, среди них трое мужчин и одна женщина. Еще 42 человека с ранениями отправлены в больницу. Состояние пострадавших уточняется. Водитель также получил серьезные травмы, в их числе — перелом левой руки.