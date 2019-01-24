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В Индонезии предупредили о возможном возникновении волн высотой до 7 метров

Происшествия

Непогода продлится до вечера 24 января

Купанг, Индонезия, 24 января 2019, 10:31 — REGNUM  В агентстве метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии сообщили, что высота волн вблизи индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара 23−24 января может достигать от двух до семи метров, передает Antaranews.

По словам представителя агентства Ота Велли Дженни Тало, волны высотой семь метров могут возникнуть в акватории моря Саву, в южных морских водах острова Сумба, в южной части Индийского океана, в водах к югу от города Купанг и в Тиморском море.

В агентстве сообщили, что они не могут запретить судам выходить в море, но предупреждают судоходство об опасности. Ожидается, что непогода продлится до вечера 24 января.

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