В Индонезии предупредили о возможном возникновении волн высотой до 7 метров

Купанг, Индонезия, , 10:31 — REGNUM В агентстве метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии сообщили, что высота волн вблизи индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара 23−24 января может достигать от двух до семи метров, передает Antaranews.

По словам представителя агентства Ота Велли Дженни Тало, волны высотой семь метров могут возникнуть в акватории моря Саву, в южных морских водах острова Сумба, в южной части Индийского океана, в водах к югу от города Купанг и в Тиморском море.

В агентстве сообщили, что они не могут запретить судам выходить в море, но предупреждают судоходство об опасности. Ожидается, что непогода продлится до вечера 24 января.