На юго-западе Петербурга ликвидируют последствия «фонтана» и «потопа»

Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Очередная коммунальная авария произошла на тепломагистралях Санкт-Петербурга. В этот раз трубу прорвало на юго-западе города, у дома 74 по проспекту Маршала Жукова. К счастью, пострадавших нет, на месте прорыва идут ремонтные работы.

О ЧП ночью сообщили местные жители в соцсетях. «Фонтан до 5-го этажа. Уже залило все ближайшие машины. Службы вызвали. Орет сирена. Масштаб потопа можно увидеть по темным следам на земле», — написал один из горожан 24 января в 01:22, приложив к своему посту фотографии с места аварии.

Утром в четверг в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что уже с 03:15 специалистами ведутся ремонтные работы на трубопроводе диаметром 150 мм. Их планируется завершить после 11:00.

«В зоне дефекта три жилых здания, у которых отопление по резервной схеме, горячее водоснабжение в штатном режиме», — уточнили энергетики.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» просит жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о случившемся по телефонам 004 или 112.

Напомним, что после наступления нового года в Петербурге произошло уже несколько крупных аварий на теплосетях, принадлежащих городским теплоснабжающим организациям.

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