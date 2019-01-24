В Южной Корее на оптовом рынке произошел пожар

Ульсан, Южная Корея, , 10:18 — REGNUM На оптовом рынке морской и сельскохозяйственной продукции в одном из городов Южной Кореи произошел пожар, сообщает SBS News.

По сообщению информационного источника, 24 января около 2:00 по местному времени загорелся оптовый рынок, расположенный в районе Намгу, г. Ульсан.

По предварительным данным, огонь начал распространяться от одноэтажного комплекса общей площадью в 1021 кв. м., где продавали сушеную и соленую рыбу. Известно, что комплекс полностью сгорел.

Пожарным удалось потушить огонь к 3:24 по местному времени. Было задействовано 35 единиц техники.

На данный момент правоохранительные органы и пожарная служба выясняют причины возгорания и степень ущерба.