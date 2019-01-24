Четверг, 24 Января 2019 года
10:18:19 МСК

В Южной Корее на оптовом рынке произошел пожар

Происшествия

При тушении пожара было задействовано 35 единиц техники

Ульсан, Южная Корея, 24 января 2019, 10:18 — REGNUM  На оптовом рынке морской и сельскохозяйственной продукции в одном из городов Южной Кореи произошел пожар, сообщает SBS News.

По сообщению информационного источника, 24 января около 2:00 по местному времени загорелся оптовый рынок, расположенный в районе Намгу, г. Ульсан.

По предварительным данным, огонь начал распространяться от одноэтажного комплекса общей площадью в 1021 кв. м., где продавали сушеную и соленую рыбу. Известно, что комплекс полностью сгорел.

Пожарным удалось потушить огонь к 3:24 по местному времени. Было задействовано 35 единиц техники.

На данный момент правоохранительные органы и пожарная служба выясняют причины возгорания и степень ущерба.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить