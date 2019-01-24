Во Владивостоке в школе загорелся подвал

Владивосток, , 09:37 — REGNUM В средней школе № 33 города Владивостока произошел пожар. Источник возгорания находился в подвале, сообщает 24 января пресс-центр ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре в здании на улице Сахалинская поступило в экстренные службы в 13:01 по местному времени (мск). В школе сработала пожарная сигнализация. Первые пожарные подразделения прибыли на место через семь минут.

Сильное задымление наблюдалось в подвале. Там горел «хозяйственный хлам». Общая площадь возгорания составила 20 кв. метров. Возгорание ликвидировали в 14:15.

Отмечается, что после сигнала тревоги персонал грамотно провел эвакуацию — 300 человек, включая 283 детей, покинули школу и находились неподалеку в детском саду. Пострадавших нет, ущерб учебным помещениям не причинен.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорания в детских и учебных учреждениях в России нередки. Так, 22 января в Москве из-за пожара эвакуировали общежитие Российского государственного социального университета (РГСУ). В декабре 2018 года пожары случились в двух сельских школах в Иркутской области.

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